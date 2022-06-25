Остапенко програла фінал Істборна перед парним фіналом з Кіченок

Латвійка не зуміла захистити статус чемпіонки

14 ракетка світу Єлена Остапенко поступилася у фіналі турніру WTA 500 в Істборні, Велика Британія.

Латвійка зустрічалася з чешкою Петрою Квітовою і поступилася в двох сетах – 3:6, 2:6.

Матч продовжувався 1 годину і 18 хвилин. За цей час Остапенко 5 разів подала навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і не виграла жодного гейму на прийомі. В свою чергу, Квітова зробила 7 ейсів, 1 «подвійну» і реалізувала 3 брейк-поінти.

Таким чином, Остапенко не змогла захистити статус чемпіонки турніру і через втрачені очки опуститься на три сходинки у світовому рейтингу. В свою чергу, чешка завоювала 29-й титул в кар’єрі і перший в Істборні, завдяки чому підійметься на 26-те місце в кваліфікації WTA (+5).

Варто відзначити, що після одиночного фіналу Остапенко доведеться провести ще й парний з Людмилою Кіченок.

Тим часом, українки дізналися суперниць на старті Wimbledon.