Граф: «в Гамбурзі знаходиться більше 20 тисяч українських біженців, ймовірно, не менше половини з них - діти»
Легендарна тенісистка допомагає українським біженцям
18:15
Олімпійська чемпіонка 1988 го року, єдина володарка Золотого Великого шолому, що вручається тенісистам, які виграли протягом сезону Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, Штеффі Граф розповіла в інтерв'ю Vogue як її благодійний фонд допомагає українським біженцям в Німеччині.
«У Гамбурзі з 2015 року існують так звані класи IVK, в яких діти протягом року заново вивчають шкільну систему, мову і культуру. Кількість нових занять постійно збільшується і вже перевалило за 200. Нас регулярно просять і просять, щоб ми підтримували багато з цих занять нашою психотерапією. Ми завжди дуже тісно співпрацюємо зі шкільною адміністрацією. Ми тільки що змогли зв'язатися з українським терапевтом, який може нас підтримати. Жахливого багато відбувається; В даний час в Гамбурзі знаходиться понад 20 тисяч українських біженців, ймовірно, не менше половини з них – діти. В даний час ми намагаємося знайти більше терапевтів, які могли б допомогти нам підтримати дітей».
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