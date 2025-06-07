Гофф – про перемогу на Roland Garros: «Чесно кажучи, я не думала, що зможу це зробити»

21-річна задоволена собою

близько 12 годин тому

Коко Гофф
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Американська тенісистка та друга ракетка світу Коко Гофф поділилася емоціями після перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції-2025. 

У фіналі вона здолала лідерку світового рейтингу аріну сабалєнко з білорусі з рахунком 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Чесно кажучи, я не думала, що зможу це зробити. Але наведу цитату: якщо я коли-небудь казала вам, що сумніваюся в собі — я брехала. Виходить, я брехала сама собі. Насправді — я змогла це зробити.

Коко Гофф

Коко Гофф — чемпіонка Roland Garros-2025.

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