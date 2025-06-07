Гофф – про перемогу на Roland Garros: «Чесно кажучи, я не думала, що зможу це зробити»
21-річна задоволена собою
близько 12 годин тому
Американська тенісистка та друга ракетка світу Коко Гофф поділилася емоціями після перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції-2025.
У фіналі вона здолала лідерку світового рейтингу аріну сабалєнко з білорусі з рахунком 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Чесно кажучи, я не думала, що зможу це зробити. Але наведу цитату: якщо я коли-небудь казала вам, що сумніваюся в собі — я брехала. Виходить, я брехала сама собі. Насправді — я змогла це зробити.
Коко Гофф — чемпіонка Roland Garros-2025.
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