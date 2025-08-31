Олег Гончар

У третьому колі турніру US Open польська тенісистка Іга Швентек (WTA 2) обіграла російську тенісистку Анну Калинську (WTA 29) з рахунком 7:6, 6:4.

Матч тривав 118 хвилин, за які Швентек подала чотири ейси проти двух у суперника. При цьому, у Ігри було п'ять подвійних помилок, тоді як у Калинської їх було одинадцять.

Також Швентек використала п'ять із дванадцяти брейків проти чотирьох із шести у суперниці.

Для Швентек це друга перемога над Калинською в трьох матчах.

У четвертому колі Іга зіграє проти нейтральної російської тенісистки Катерини Александрової (WTA 12).

Нагадаємо, раніше Марта Костюк вийшла в четверте коло турніру.