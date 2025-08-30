Костюк обіграла Діан Паррі та вийшла в 1/8 фіналу US Open-2025
Українка здобула перемогу у трьох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) вперше у своїй кар’єрі пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.
У третьому колі змагань українка здобула перемогу над представницею Франції Діан Паррі (WTA 107) — 3:6, 6:4, 6:2.
Костюк вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу US Open.
У наступному раунді 22-річна українка зіграє проти чешки Кароліни Мухової (WTA 13).
