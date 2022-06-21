Савчук про WTA і ATP: «Людям важко уявити який це жах, поки це не трапляється з ними»
Ілля Марченко: «Пройшов на досвіді»
Досвідчений українець прокоментував перемогу на старті квлафікації
10:28
Ілля, є підозра, що ця перемога надала більше емоцій, ніж зазвичай. Чи помиляюсь?
Помиляєшся. Зараз що поразки, що перемоги приносять набагато менше емоцій, ніж раніше. Чому, думаю, навіть не варто пояснювати.
За рахунок чого побив де Йонг?
Мабуть за рахунок досвіду. Де Йонг – талановитий тенісист з гарною подачею. І все-таки підозрюю, що краще він почувається на ґрунті. Я знав, чого від нього чекати, і зіграв вдало саме в ті моменти, коли гостро було потрібно. Загалом комфортно почуваюся на траві, навіть незважаючи на те, що зіграв лише один матч перед Wimbledon. Правда, не приховуватиму, рухаюся я вже набагато гірше...
Якщо б до турніру допустили б тенісистів з росії та білорусі, ти потрапляв би у сітку?
Стояв би другим в ауті, здається. Тобто врешті-решт потрапив би напевно. Питання – чи була б така заявка на турнір, якби за нього нараховувалися очки?
- Ілля Марченко 11-й раз стартував на Wimbledon і в 40-й на «Шоломах».
- Виграв 35-й матч у кваліфікації на мейджорах (8-й на Wimbledon).
- У наступному раунді Ілля зустрінеться із 33-річним тайванцем Джейсоном Юнгом.
Ігор ГРАЧЬОВ для XSPORT.ua
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