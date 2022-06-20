Марченко опустився на 18 позицій в оновленому рейтингу АТР. Сачко продовжує залишатися першою ракеткою України
Марченко вийшов у друге коло кваліфікації Wimbledon
Для перемоги українець витратив три сети
16:35
У першому колі кваліфікації Wimbledon українець Ілля Марченко (ATP 275) виграв у нідерландця Йеспера Де Йонга (ATP 216) з рахунком 7:5, 0:6, 6:4.
Також Марченко реалізував два з чотирьох брейк-пойнтів проти трьох з шести у противника.
У другому колі кваліфікації українець зіграє в Джейсоном Джанго (ATP 263) з Тайваню.
Як повідомлялося, російська тенісистка відмовилася від рф заради Wimbledon.
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