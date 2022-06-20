Марченко вийшов у друге коло кваліфікації Wimbledon

Для перемоги українець витратив три сети

У першому колі кваліфікації Wimbledon українець Ілля Марченко (ATP 275) виграв у нідерландця Йеспера Де Йонга (ATP 216) з рахунком 7:5, 0:6, 6:4.



Матч тривав 108 хвилин, упродовж яких українець подав чотири ейси проти одинадцяти у суперника. При цьому, Марченко допустив одну подвійну помилку, а у Де Йонга їх було три.

Також Марченко реалізував два з чотирьох брейк-пойнтів проти трьох з шести у противника.

У другому колі кваліфікації українець зіграє в Джейсоном Джанго (ATP 263) з Тайваню.

Як повідомлялося, російська тенісистка відмовилася від рф заради Wimbledon.