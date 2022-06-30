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Існер обіграв дворазового чемпіона Wimbledon та вийшов в третій раунд британського мейджора

37-річний американець вперше в кар'єрі здолав свого зіркового візаві
Теніс Grand Slam
07:54
Існер обіграв дворазового чемпіона Wimbledon та вийшов в третій раунд британського мейджора
Энді Маррей / Фото - АТР
Дворазовий чемпіон Wimbledon та екс-перша ракетка світу, британський тенісист Енді Маррей не зміг вийти в третій раунд британського мейджора.

У матчі другого раунду Маррей програв американцю Джону Існеру з рахунком 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6.

Матч тривав 3 години 18 хвилин. За цей час Маррей 10 разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки і не реалізував жодного брейк-пойнта з двох зароблених. На рахунку Існера 36 ейсів, дві подвійні помилки і два реалізованих брейк-пойнта з трьох.

Відзначимо, що Існер вперше в кар'єрі обіграв Маррея. Раніше Енді вісім разів перемагав американця.

У наступному раунді Джон зустрінеться з 13-ю ракеткою світу, італійцем Янніком Сіннером (10).

Раніше третя ракетка світу Новак Джокович у другому раунді Wimbledon в трьох сетах впевнено обіграв Танасі Коккінакіса (6:1, 6:4, 6:2).
Володимир Кириченко
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Теги

Wimbledon Енді Маррей Джон Існер

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