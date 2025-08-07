Олег Гончар

Колишній американський тенісист Джон Існер закликав повернути російським тенісистам право виступати під національним прапором після перемоги Карена Хачанова (ATP 16) у півфіналі турніру ATP Masters 1000 у Торонто над Александром Звєрєвим (ATP 3) з рахунком 6:3, 4:6, 7:6.

Про це Існер написав у соцмережі одразу після матчу.

«Чи можуть російські тенісисти повернути свій прапор? Зараз це виглядає абсурдно». Джон Існер

З лютого 2022 року російські та білоруські тенісисти виступають на турнірах ATP і WTA у нейтральному статусі без національних символів через військову агресію проти України.

Хачанов у фіналі, який пройде 8 серпня, зіграє з американцем Беном Шелтоном.

Існер відомий рекордом за кількістю ейсів і найдовшим матчем в історії тенісу на Wimbledon-2010. Він завершив кар’єру в 2023 році.