Стали відомі імена фіналістів Masters у Торонто
22-річний американець перевірить на міцність нейтрального спортсмена
близько 2 годин тому
У четвер, 7 серпня, визначилися імена фіналістів турніру категорії Masters у Торонто (Канада).
У матчі за титул зіграють 16 ракетка світу нейтральний спортсмен з російським паспортом Карен Хачанов і сьомий номер світового рейтингу 22-річний представник США Бен Шелтон.
Карен Хачанов – Бен Шелтон (США)
Свій виступ на турнірі завершили третя ракетка світу німець Олександр Звєрєв та американець Тейлор Фріц (АТР, 4). Звєрєв у трьох сетах програв Хачанову - 3:6, 6:4, 6:7, а Фріц не зміг здолати Шелтона - 4:6, 3:6.
Турнір у Торонто із призовим фондом $9 193 540 відбувається з 27 липня по 7 серпня.
Жеребкування WTA 1000 Цинциннаті: чотири українки зіграють в основній сітці