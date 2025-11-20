Іспанія без Алькараса вийшла до півфіналу Кубка Девіса
Іспанці здолали Чехію в Турині
близько 18 годин тому
У четвертьфіналі Кубка Девіса-2025 у Турині Іспанія перемогла Чехію з рахунком 2:1.
Спершу Якуб Меншик переміг Пабло Карреньо-Бусту і вивів чехів уперед. Потім Хауме Мунар виграв у Іржі Легечки 6:3, 6:4 та відновив паритет.
Вирішальну перемогу приніс дует Марсель Гранольерс / Педро Мартинес-Портеро — 7:6(10:8), 7:6(10:8) над Томашем Махачом та Якубом Меншиком.
Іспанія без першої ракетки світу Карлоса Алькараса, який пропускав турнір через травму, вперше з 2019-го вийшла до півфіналу.
У півфіналі Іспанія зіграє проти переможця пари Італія — Аргентина.
Останній раз Іспанія вигравала Кубок Девіса у 2019 році.
