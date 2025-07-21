Іспанія назвала склад на Кубок Біллі Джин Кінг
У чвертьфіналі зустрінеться з Україною
близько 2 годин тому
Жіноча збірна Іспанії з тенісу представила попередній склад на фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг-2025, який пройде в китайському Шеньчжені з 16 по 21 вересня.
До заявки команди увійшли:
Паула Бадоса
Джессіка Бузас Манейро
Крістіна Букша
Альона Большова
У чвертьфіналі іспанки зустрінуться зі збірною України — матч відбудеться 17 вересня.
Іспанія потрапила до фінальної частини змагань, перемігши Чехію та Бразилію у квітневій кваліфікації.
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