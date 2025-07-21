Денис Сєдашов

Жіноча збірна Іспанії з тенісу представила попередній склад на фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг-2025, який пройде в китайському Шеньчжені з 16 по 21 вересня.

До заявки команди увійшли:

Паула Бадоса

Джессіка Бузас Манейро

Крістіна Букша

Альона Большова

У чвертьфіналі іспанки зустрінуться зі збірною України — матч відбудеться 17 вересня.

Іспанія потрапила до фінальної частини змагань, перемігши Чехію та Бразилію у квітневій кваліфікації.