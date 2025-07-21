Збірна України визначилася зі складом на фінал Кубка Біллі Джин Кінг
До заявки потрапили 5 тенісисток
близько 7 годин тому
Фото: Svitolina Foundation
На офіційному сайті Кубка Біллі Джин Кінг з’явилася заявка жіночої команди України на фінальну частину змагань.
У Китай відправляться 5 тенісисток – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила Кіченок та Надія Кіченок. Відзначимо, що змагання пройдуть з 16 по 21 вересня. Суперницями «синьо-жовтих» у чвертьфіналі стануть представниці Іспанії.
Нагадаємо, що Надія напередодні виграла турнір у Гамбурзі.
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