Італія вчетверте поспіль вийшла у фінал Кубка Девіса
В останніх трьох розіграшах турніру вона ставала переможцем
Збірна Італії стала першим фіналістом Кубка Девіса-2026.
У півфінальному протистоянні італійці здолали Чехію з рахунком 2:1.
У першій грі Лоренцо Музетті (№27 ATP) переміг Якуба Меншика (№15 ATP) у двох сетах – 6:3, 6:4.
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Флавіо Коболлі (№7 ATP) програв Їржі Легечці (№14 ATP) у другому матчі – 2:6, 6:1, 3:6.
У вирішальному, парному поєдинку Музетті й Андреа Вавассорі здолали Легечку та Томаса Махача – 3:6, 6:1, 7:6 (4).
Італія вчетверте поспіль дійшла до фіналу Кубка Девіса. В останніх трьох розіграшах турніру вона ставала переможцем.
Кубок Девіса. Болонья, Італія. 1/2 фіналу
Італія – Чехія 2:1
Лоренцо Музетті – Якуб Меншик 6:3, 6:4
Флавіо Коболлі – Їржі Легечка 2:6, 6:1, 3:6
Лоренцо Музетті / Андреа Вавассорі – Їржі Легечка / Томаш Махач – 3:6, 6:1, 7:6 (4)
У вирішальному матчі італійці зустрінуться з переможцями пари Велика Британія – Іспанія. Їх протистояння пройде сьогодні, 28 листопада.
Нагадаємо, Україна завершила сезон на третьому місці в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.
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