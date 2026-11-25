Україна завершила сезон на третьому місці в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
На вершині – збірна Італії
Жіноча збірна України з тенісу залишилася на третій позиції у світовому рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.
Організація опублікувала оновлений рейтинг після завершення останніх матчів турніру у 2026 році.
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Наприкінці вересня команда Іллі Марченка зіграла у фіналі турніру, де поступилася Чехії.
Лідирує збірна Італії.
Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг:
1. Італія – 1312,5
2. Чехія – 1277,5
3. Україна – 1226,25
4. Велика Британія – 1178,75
5. Іспанія – 1131,25
6. США – 1071,25
7. Казахстан – 988,75
8 (9). Польща – 937,5
9 (8). Канада – 921,25
10. Японія – 918,75
Раніше повідомлялося, що Польща, Японія, Бельгія – можливі суперники України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг сезону-2027.
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