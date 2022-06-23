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Калініна без шансів програла Остапенко і не змогла вийти в півфінал турніру в Істборні

Українка взяла у своєї суперниці лише 5 геймів
Теніс WTA
19:08
Калініна без шансів програла Остапенко і не змогла вийти в півфінал турніру в Істборні
Ангеліна Калініна / Фото - БТУ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна ( № 36 WTA ) з рахунком 6:3, 6:2 програла латвійці Олені Остапенко (№ 14 WTA) в чвертьфіналі турніру в Істборні (Великобританія ).

За 1 годину 10 хвилин матчу українка виконала чотири ейса і шість подвійних помилок, реалізувавши один брейк-пойнт. У свою чергу, латвійка вісім разів подала навиліт, тричі помилилася при подачі і використовувала чотири шанси на брейк. 

Відзначимо, що в офіційних матчах тенісистки грали один з одним вдруге, в обох випадках перемогла Остапенко.

У півфіналі турніру Rothesay International Eastbourne Олена зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі.

Нагадаємо, свій чвертьфінальний поєдинок на турнірі в Істборні проведе ще одна українка Леся Цуренко.
Володимир Кириченко
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Теги

Ангеліна Калініна Олена Остапенко Істборн (WTA)

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