Калініна без шансів програла Остапенко і не змогла вийти в півфінал турніру в Істборні

Українка взяла у своєї суперниці лише 5 геймів

Ангеліна Калініна / Фото - БТУ

Українська тенісистка( № 36 WTA ) з рахунком 6:3, 6:2 програла латвійці(№ 14 WTA) в чвертьфіналі турніру в Істборні (Великобританія ).За 1 годину 10 хвилин матчу українка виконала чотири ейса і шість подвійних помилок, реалізувавши один брейк-пойнт. У свою чергу, латвійка вісім разів подала навиліт, тричі помилилася при подачі і використовувала чотири шанси на брейк.Відзначимо, що в офіційних матчах тенісистки грали один з одним вдруге, в обох випадках перемогла Остапенко.У півфіналі турніру Rothesay International Eastbourne Олена зустрінеться з італійкоюНагадаємо, свій чвертьфінальний поєдинок на турнірі в Істборні проведе ще одна українка