Цуренко пройшла в чвертьфінал турніру в Істборні

Українка виграла в трьох сетах

У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Леся Цуренко (WTA 114) виграла у полячки Магди Лінетт (WTA 66) з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.



Матч тривав 151 хвилину, протягом яких українка не подала жодного ейсу проти чотирьох у суперниці. При цьому, Цуренко допустила п'ять подвійних помилок, тоді як у Лінетт їх було три.

Також Цуренко реалізувала п'ять з восьми брейк-пойнтів проти чотирьох з шести у опонентки.

У чвертьфіналі Цуренко зіграє проти бразилійки Хаддад Майї (WTA 29).

Нагадаємо, Цуренко частина своїх гонорарів відправляє волонтерам.



