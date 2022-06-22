Цуренко несподівано засмутила Рибакіну в другому раунді турніру WTA в Істборні
Цуренко пройшла в чвертьфінал турніру в Істборні
Українка виграла в трьох сетах
У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Леся Цуренко (WTA 114) виграла у полячки Магди Лінетт (WTA 66) з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.
Матч тривав 151 хвилину, протягом яких українка не подала жодного ейсу проти чотирьох у суперниці. При цьому, Цуренко допустила п'ять подвійних помилок, тоді як у Лінетт їх було три.
Також Цуренко реалізувала п'ять з восьми брейк-пойнтів проти чотирьох з шести у опонентки.
У чвертьфіналі Цуренко зіграє проти бразилійки Хаддад Майї (WTA 29).
Нагадаємо, Цуренко частина своїх гонорарів відправляє волонтерам.
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