Калініна програла в першому колі парного розряду турніру в Гертогенбосі
Калініна через біль не змогла подолати другий раунд турніру WTA в Нідерландах
Перша ракетка України програла росіянці александровій
Ангеліна Калініна / Фото - Getty ImagesУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна (№35 WTA) програла в другому раунді турніру WTA250 в Хертогенбосі (Нідерланди).
Калініна в двох сетах не змогла нічого протиставити росіянці єкатерині александровою (№30 WTA) – 6:4, 6:2.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин. За цей час українка оформила один ейс, допустила п'ять подвійних помилок і не реалізувала жодного з 5 брейкпойнтов.
Відзначимо, що Калініна брала медичну перерву в другому сеті. Після відновлення гри українка програла останні чотири гейми.
Нагадаємо, в першому раунді александрова переграла ще одну українку Даяну Ястремську (6:2, 6:7, 2:6).