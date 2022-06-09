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Калініна через біль не змогла подолати другий раунд турніру WTA в Нідерландах

Перша ракетка України програла росіянці александровій
Теніс WTA
22:51
Калініна через біль не змогла подолати другий раунд турніру WTA в Нідерландах
Ангеліна Калініна / Фото - Getty Images
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№35 WTA) програла в другому раунді турніру WTA250 в Хертогенбосі (Нідерланди).

Калініна в двох сетах не змогла нічого протиставити росіянці єкатерині александровою (№30 WTA) – 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. За цей час українка оформила один ейс, допустила п'ять подвійних помилок і не реалізувала жодного з 5 брейкпойнтов.

Відзначимо, що Калініна брала медичну перерву в другому сеті. Після відновлення гри українка програла останні чотири гейми.

Нагадаємо, в першому раунді александрова переграла ще одну українку Даяну Ястремську (6:2, 6:7, 2:6).
Володимир Кириченко
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Ангеліна Калініна Катерина Александрова

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