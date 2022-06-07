Ястремська програла в першому колі Roland Garros
Старт не вдався. Ястремська в трьох сетах програла александровій на турнірі WTA в Нідерландах
Українка не змогла вийти до другого раунду змагань
Даяна Ястремська / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська (№80 WTA) програла росіянці єкатерині александровій (№30 WTA) в першому раунді турніру WTA250 в Гертогенбосі (Нідерланди) – 6:2, 6:7, 2:6.
Матч тривав 1 годину 58 хвилин. Українка оформила 2 ейса, допустила 12 подвійних помилок і реалізувала 5/6 брейк-пойнтів.
Відзначимо, що Даяна зазнала другої поразки в п'яти зустрічах з александровою. У 2018 році вона програла їй в півфіналі турніру ITF W100 в Будапешті. На траві тенісистки зустрілися вдруге: за три тижні до матчу в Угорщині українка святкувала перемогу над суперницею в півфіналі турніру ITF W100 в Ілкле.
Напередодні WTA оновила рейтинг жіночого Туру. В Україні змінилася перша ракетка.