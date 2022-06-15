Калініна: «Моя мрія - щоб ця війна закінчилася»

Перша ракетка України Aнгеліна Калініна в інтерв'ю The Functional Tennis Podcas висловилася про війну в Україні.

І я практично впевнена, що я не одна така. Поки все так працює у мене, я не знаю, як у інших, але я впевнена, що багато хто знаходиться в такій же ситуації. Слава Богу, я можу брати участь в найбільших турнірах, де розігрується найбільше очок, де є більше можливостей і тоді у мене є можливість підніматися в рейтингу. Сподіваюся, що зможу вдосконалюватися і стає тільки краще як гравець. Прогрес в рейтингу і на турнірах також дозволяє мені заробляти? Так, це так, я допомагаю багатьом своїм родичам. Мої бабуся і дідусь живуть на окупованій території. Їм дуже важко виїхати. Особливо в фінансовому плані. Я відсилаю гроші батькам, а вони передають їх їм. Так, не така вже позитивна історія…

Якщо вони живуть на окупованій території чи означає це, що вони повинні щодо підкорятися тому, що їм наказують робити? Так, в принципі, так і є, і вони не можу виїхати, тому що на підконтрольну Україні територію немає проїзду. Вони можуть тільки залишатися там, де вони є. Ніхто в принципі не може звідти виїхати. Так що, за великим рахунком, вони там застрягли і не знають, що робити. Вони просто живуть одним днем. Там дуже багато російських солдатів, ракет, військової техніки, буквально за їхнім будинком. Ось так вони і живуть. Так, це страшно. Немає слів, щоб описати, що вони відчувають.

Мої батьки і мій брат зараз в Києві. Коли війна почалася, вони ледве виїхали з Ірпеня, там всюди все обстрілювали. 2 місяця вони жили там, де практично не було ні води, ні газу, ні опалення. Просто намагалися вижити, тому що там нічого не було. Зараз вони в столиці. Сьогодні може бути хороший день, а завтра - все може заново початися. Всі живуть на сумках, все в очікуванні. Сьогодні все добре, а завтра - ми не знаємо. Так і живуть, так і я живу, тому що я весь час на зв'язку. Для всіх це божевілля.

Чи вплинула війна на те, щоб я стала наполегливіше працювати і мій рейтинг став вище? Тобто, чи можна сказати, що ця війна мені чимось допомогла і мотивувала? Ні, вона нічим мені не допомогла. Моя мрія - щоб ця війна закінчилася, щоб атака на Україну припинилася назавжди. Коли був турнір в Індіан-Уеллс, я навіть тиждень не могла потренуватися, я була в такому шоці, що не могла підготуватися до змагань. Моя сім'я жила під обстрілами. Я не могла зібратися нормально, ось і все. Ця ситуація просто показала мені, як наше життя може помінятися за дві секунди зі стабільного, яскравого і світлого майбутнього настільки, що ти не будеш знати, ні що буде завтра, ні що тебе чекає. А то, що я піднялася в рейтингу, так я була мотивована працювати в будь-якому випадку. Те, що мій рейтинг зростає, поки все це відбувається, це не має ніякого взаємозв'язку. Я працювала все життя, щоб стати краще, тому, звичайно, я щаслива, що є і результати цієї праці».