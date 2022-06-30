Зустріч українок на Wimbledon. Огляд матчу Цуренко – Калініна
Калініна: «Ми молимося за мир, але я навіть уявити не можу, коли б ми могли повернутися додому»
Українська тенісистка поділилася планами на майбутнє
09:50
Українська тенісистка Ангеліна Калініна поділилася планами на майбутнє.
«Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми молимося за мир, але я навіть і уявити не можу, коли б ми могли повернутися додому. Я стрибаю з турніру на турнір, як і всі інші. Готель, готель, готель. І так з початку лютого. У нас з чоловіком дві великі важкі сумки. Так і подорожуємо. Де моя тренувальна база? Ніде. Я тренуюся на турнірах. Приїжджаю і тренуюся. Далі я поїду в Будапешт, потім Гамбург, потім в США, зіграю в Сан - Хосе і, можливо, в Торонто».
Ангеліна Калініна поступилася Лесі Цуренко у другому колі Wimbledon.
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