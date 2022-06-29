Цуренко в другому раунді Wimbledon створила сенсацію, обігравши першу ракетку України Калініну

Леся та Ангеліна зіграли три сети

Фото: Wimbledon

В другому раунді Wimbledon зустрілися дві українські тенісистки. Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 34) поступилася у трьох сетах Лесі Цуренко (WTA, 101).



Українки провели на корті дві з половиною години. Ангеліна зробила 3 брейки та припустилася чотирьох помилок при подачі. Леся реалізувала 4 брейк-поінти з дванадцяти та також чотири рази помилилася при введені м’яча в гру. Це була перша очна зустріч українок.

В наступному раунді Цуренко зіграє з Юле Німаєр, яка обіграла третю ракетку світу Анетт Контавейт.

Нагадаємо, що Марта Костюк не вийшла в третій раунд трав’яного Шолому.