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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Калініна на відмовІ суперниці вийшла в друге коло турніру в Істборні

Українка на момент зупинки вела в рахунку
Теніс WTA
19:48
Калініна на відмовІ суперниці вийшла в друге коло турніру в Істборні

У першому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Ангеліна Калініна (WTA 36) пройшла далі завдяки відмові суперниці Сори Кирсті (WTA 32) з Румунії.

На момент зупинки матчу Калініна вела з рахунком 6:0, 2:1.

Калініна в цьому матчі не подала жодного ейсу проти одного у суперниці. При цьому, дівчата зробили по три подвійні помилки.

Також Калініна реалізувала чотири з семи брейк-пойнтів.

Нагадаємо, в Істборні з розгромної поразки стартувала Даяна Ястремська.

Карен Агабекян
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Теги

Ангеліна Калініна Істборн (WTA)

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