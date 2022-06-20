Калініна на відмовІ суперниці вийшла в друге коло турніру в Істборні

Українка на момент зупинки вела в рахунку

У першому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Ангеліна Калініна (WTA 36) пройшла далі завдяки відмові суперниці Сори Кирсті (WTA 32) з Румунії.



На момент зупинки матчу Калініна вела з рахунком 6:0, 2:1.

Калініна в цьому матчі не подала жодного ейсу проти одного у суперниці. При цьому, дівчата зробили по три подвійні помилки.

Також Калініна реалізувала чотири з семи брейк-пойнтів.

Нагадаємо, в Істборні з розгромної поразки стартувала Даяна Ястремська.