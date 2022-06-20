The Telegraph вибачився перед Ястремською і її батьком
Кваліфаєрка розгромила Ястремську на старті турніру в Істборні
Українка взяла 2 гейми
Фото: WTA
Третя ракетка України Даяна Ястремська (WTA, 74) програла на старті турніру серії WTA250 в Істборні, Велика Британія, «кваліфаєрці» Донні Векіч (WTA, 93) 0:6, 2:6.
Матч завершився менше ніж за годину. Українка виконала 1 ейс, тричі помилилася при подачі та зробила 1 брейк. Хорватка 3 рази подала навиліт, припустилася двох «подвійних» та реалізувала 6 брейк-поінтів з десяти. Це була четверта очна зустріч – Векіч перемогла вперше.
Нагадаємо, що відоме видання вибачилося перед Ястремською за звинувачення в навмисному зловживанні допінгом.