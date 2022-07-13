Калініна не змогла завершити матч з чемпіонкою Wimbledon

У першої ракетки України пошкодження зап’ястя

Фото: btu.org.ua

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 39) не змогла дограти стартовий матч турніру серії WTA250 в Будапешті, Угорщина, проти чемпіонки Wimbledon Катержини Синякової (WTA, 93) 3:6.



По ходу першого сету українка взяла медичний тайм-аут через проблеми з правим зап’ястям за рахунку 2:5. Калініна продовжила гру, та після завершення партії знялася через пошкодження.

Нагадаємо, що в другий раунд змагань в Будапешті вийшли Леся Цуренко та Катерина Байндл.