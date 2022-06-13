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Калініна не змогла здолати росіянку касаткіну в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні

Українка у вирішальному сеті взяла у своїй суперниці лише один гейм
Теніс WTA
14:49
Калініна не змогла здолати росіянку касаткіну в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні
Ангеліна Калініна / Фото - Getty Images
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№37 WTA) з рахунком 7:5, 3:6, 1:6 програла росіянці дар'ї касаткіній (№12 WTA) в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні (Німеччина).

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Українка оформила 2 ейса, допустила 8 подвійних помилок і реалізувала 4/7 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що після цієї перемоги касаткіної рахунок в особистих зустрічах тенісисток став рівним – 1:1.

У другому колі турніру в Берліні касаткіна зустрінеться з єкатериною александровою або бельгійкою Мариною Заневською.

Нагадаємо, Калініна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу жіночого Тура.
Володимир Кириченко
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Ангеліна Калініна Дарина Касаткіна

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