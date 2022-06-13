Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Калініна не змогла здолати росіянку касаткіну в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні
Українка у вирішальному сеті взяла у своїй суперниці лише один гейм
Ангеліна Калініна / Фото - Getty ImagesУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна (№37 WTA) з рахунком 7:5, 3:6, 1:6 програла росіянці дар'ї касаткіній (№12 WTA) в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні (Німеччина).
Матч тривав 2 години 16 хвилин. Українка оформила 2 ейса, допустила 8 подвійних помилок і реалізувала 4/7 брейк-пойнтів.
Відзначимо, що після цієї перемоги касаткіної рахунок в особистих зустрічах тенісисток став рівним – 1:1.
У другому колі турніру в Берліні касаткіна зустрінеться з єкатериною александровою або бельгійкою Мариною Заневською.
Нагадаємо, Калініна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу жіночого Тура.
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