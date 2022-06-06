Калініна обійшла Світоліну та стала першою ракеткою України, Швьонтек – поза конкуренцією

Полька після перемоги на Roland Garros відірвалася від найближчої переслідувачки на 4 тисячі очок

Ангеліна Калініна / Фото: Getty Images

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.



Перша ракетка світу Іга Швьонтек після перемоги на Roland Garros має майже вдвічі більше пунктів аніж найближча переслідувачка.

Вперше з 2012-о року найвищою в рейтингу українською тенісисткою стане не Еліна Світоліна. Ангеліна Калініна, яка на ґрунтовому Шоломі дійшла до другого раунду, обійшла Еліну, яка пішла в декрет.

Оновлений рейтинг ATP.