Калініна: «Олімпійська чемпіонка Бенчич повністю підтримує Україну»

Швейцарка підтримала відсторонення росіян та білорусів від Wimbledon

Фото: j48tennis.net

Перша ракетка України Ангеліна Калініна розповіла про підтримку чемпіонки Токіо-2020 Белінди Бенчич.



Белінда Бенчич розповіла нам, коли ви грали разом пару в Парижі, вона трохи розмовляла з вами про Україну. Можете розповісти трохи більше, про що ви говорили і чи є щось конкретне, що вона сказала, що могло допомогти?

Белінда – моя дуже близька подруга, вона запропонувала мені стільки допомоги, скільки мені було потрібно. Вона була поруч, вона одна з небагатьох гравців, які готові допомагати і підтримувати мою родину і мене. Я надзвичайно вдячна, що маю таку людину.

Белінда сказала, коли ви спілкувалися, що вона підтримує ініціативу, щоб гравці з росії та білорусі не грали на Wimbledon. Вона одна з небагатьох, хто сказав це відкрито. Як вам здається, вас достатньо в цьому підтримали, чи ви розчаровані, що не багато гравців підтримують вас чи Wimbledon у цьому випадку?

Краще мати кілька гравців, які з тобою на 100%, ніж багато, але які на половину. Тож я задоволена тими кількома гравцями, які на моєму боці, які повністю підтримують Україну. Мені не потрібен мільйон людей або мільйон гравців для чогось. Особисто мені, чесно, потрібно, щоб людина могла підійти до мене і підтримати приватно. Я не отримала так багато підтримки від гравців. Окей, це їхнє рішення. Кожен ухвалює свої рішення. Але я рада за себе. В мене є ті, з ким ми близькі, я рада, коли вони підходять поговорити зі мною особисто. Я знаю, що ми разом.

Калініна не знає, коли повернеться в Україну.