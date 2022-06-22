Калініна пробилася в чвертьфінал турніру в Істборні

Українка обіграла Путівцева в трьох сетах

Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis

У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Ангеліна Калініна (WTA 36) обіграла Юлію Путівцеву (WTA 33) з Казахстану з рахунком 6:3, 2:6, 6:3.



Матч тривав 2 години, протягом яких українка подала два ейси та п'ять подвійних помилок.

Також українка реалізувала шість з семи брейк-пойнтів проти п'яти з дванадцяти у Путівцевої.

У чвертьфіналі Калініна зіграє проти Олени Остапенко (WTA 14) з Латвії.

Нагадаємо, раніше також в чвертьфінал турніру в Істборні вийшла Леся Цуренко.