Неймовірна Калініна дотиснула топову Саккарі в другому раунді турніру в Істборні
Калініна пробилася в чвертьфінал турніру в Істборні
Українка обіграла Путівцева в трьох сетах
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis
У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Ангеліна Калініна (WTA 36) обіграла Юлію Путівцеву (WTA 33) з Казахстану з рахунком 6:3, 2:6, 6:3.
Також українка реалізувала шість з семи брейк-пойнтів проти п'яти з дванадцяти у Путівцевої.
У чвертьфіналі Калініна зіграє проти Олени Остапенко (WTA 14) з Латвії.
Нагадаємо, раніше також в чвертьфінал турніру в Істборні вийшла Леся Цуренко.