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Калініна пробилася в чвертьфінал турніру в Істборні

Українка обіграла Путівцева в трьох сетах
Теніс WTA
22:56
Калініна пробилася в чвертьфінал турніру в Істборні
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis

У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Ангеліна Калініна (WTA 36) обіграла Юлію Путівцеву (WTA 33) з Казахстану з рахунком 6:3, 2:6, 6:3.

Матч тривав 2 години, протягом яких українка подала два ейси та п'ять подвійних помилок.

Також українка реалізувала шість з семи брейк-пойнтів проти п'яти з дванадцяти у Путівцевої.

У чвертьфіналі Калініна зіграє проти Олени Остапенко (WTA 14) з Латвії.

Нагадаємо, раніше також в чвертьфінал турніру в Істборні вийшла Леся Цуренко.

Карен Агабекян
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Теги

Олена Остапенко Ангеліна Калініна Істборн (WTA)

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