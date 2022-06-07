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Калініна програла в першому колі парного розряду турніру в Гертогенбосі

Українка та Белінда Бенчич не впоралися з опонентками з Японії
Теніс WTA
07 червня 22:58
Калініна програла в першому колі парного розряду турніру в Гертогенбосі

У першому колі парного розряду турніру в Гертогенбосе, Нідерланди, українська тенісистка Ангеліна Калініна в парі зі швейцаркою Беліндою Бенчіч програли японкам Ері Ходзумі і Макото Ніноміі з рахунком 3:6, 4:6.

Матч тривав 65 хвилин, протягом яких Калініна і Бенчич тричі подавали навиліт, допустили 2 подвійних помилки і реалізували 1 з 5 брейк-пойнтів.

Нагадаємо, раніше Калініна в одиночному розряді пройшла до другого кола турніру в Нідерландах.

Карен Агабекян
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Ангеліна Калініна

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