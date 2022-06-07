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THE FOOTBALL REVIEW

Калініна з перемоги стартувала в Нідерландах

Українці треба було три сети для перемоги
Теніс WTA
19:52
Калініна з перемоги стартувала в Нідерландах

На старті турніру в нідерландському Гертогенбосі українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 35) виграла у австралійки Олівії Гадекі (WTA 166) з рахунком 6:3, 4:6, 6:4.

Матч тривав 127 хвилин, протягом яких українка подала два ейси та допустила 7 подвійних помилок. При цьому, Калініна реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.

У другому колі українку чекає матч з росіянкою Катериною Олександровою, яка на старті турніру обіграла одеситку Даяну Ястремскую.

Також на старті турніру в Нідерландах свій матч програла українка Катерина Байндль.

Карен Агабекян
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Ангеліна Калініна

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