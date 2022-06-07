Калініна обійшла Світоліну та стала першою ракеткою України, Швьонтек – поза конкуренцією
Калініна з перемоги стартувала в Нідерландах
Українці треба було три сети для перемоги
На старті турніру в нідерландському Гертогенбосі українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 35) виграла у австралійки Олівії Гадекі (WTA 166) з рахунком 6:3, 4:6, 6:4.
Матч тривав 127 хвилин, протягом яких українка подала два ейси та допустила 7 подвійних помилок. При цьому, Калініна реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.
У другому колі українку чекає матч з росіянкою Катериною Олександровою, яка на старті турніру обіграла одеситку Даяну Ястремскую.
Також на старті турніру в Нідерландах свій матч програла українка Катерина Байндль.