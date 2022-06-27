Калініна вийшла в друге коло Wimbledon, де зіграє з Цуренко
Калініна: «Відсторонення росіян nf білорусів на Wimbledon не можна порівняти з тим, що відбувається в Україні»
Українська тенісистка надає всіляку допомогу своїм співвітчизникам
21:25
Ангеліна Калініна / Фото - tennisworldusa.org34-а ракетка світу, українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка напередодні вийшла до другого раунду Wimbledon, розповіла про допомогу, яку надає своїм співвітчизникам.
Цитує Калініну Tennis Majors.
«Я розумію, що складно сконцентруватися на тенісі, але для мене важливі результати. Адже чим більше я виграю, тим більше заробляю, щоб допомогти не тільки своїй родині, а й іншим людям. Виступ на Вімблдоні не тисне на мене, а є привілеєм. Участь в кожному турнірі – привілей, а чим краще ти граєш, тим далі проходиш. Для мене важливо отримувати більше призових грошей, щоб допомагати, ніж я можу – і не тільки своїй родині. Люди дуже цінують це, тому я заряджена величезною мотивацією грати. Величезною».
Також українка відреагувала на недопуск російських і білоруських тенісистів на Wimbledon і подальше рішення WTA позбавити британський мейджор рейтингових очок.
«Відсторонення гравців не можна порівняти з тим, що відбувається в Україні. Ми не можемо порівнювати те, чого втратили тенісисти, з числом біженців, людей, які залишилися без грошей, сім'ї, роботи. У них немає нічого – як у бездомних. Не можна порівнювати ці речі. Я не можу ставитися до всього цього нормально».
Нагадаємо, у другому раунді Wimbledon Калініна зіграє зі своєю співвітчизницею Лесею Цуренко.
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