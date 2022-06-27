Калініна вийшла в друге коло Wimbledon, де зіграє з Цуренко

Українка витратила три сети на перемогу

Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis

У першому колі Wimbledon українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 34) обіграла угорку Ганну Бондар (WTA 64) з рахунком 4:6, 6:2, 6:4.



Матч тривав 114 хвилин, протягом яких Калініна подала п'ять ейсів проти шести у суперниці. При цьому, українка допустила сім подвійних помилок, тоді як у Бондар їх було чотири.

Також Калініна реалізувала 6 з 12 брейк-пойнтів проти 4 з 6 у суперниці.

Відзначимо, що Калініна вперше виступає в основній сітці Wimbledon.

У другому колі Калініна зіграє проти співвітчизниці Лесі Цуренко.