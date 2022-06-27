Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко
Калініна вийшла в друге коло Wimbledon, де зіграє з Цуренко
Українка витратила три сети на перемогу
16:45
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis
У першому колі Wimbledon українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 34) обіграла угорку Ганну Бондар (WTA 64) з рахунком 4:6, 6:2, 6:4.
Матч тривав 114 хвилин, протягом яких Калініна подала п'ять ейсів проти шести у суперниці. При цьому, українка допустила сім подвійних помилок, тоді як у Бондар їх було чотири.
Також Калініна реалізувала 6 з 12 брейк-пойнтів проти 4 з 6 у суперниці.
Відзначимо, що Калініна вперше виступає в основній сітці Wimbledon.
У другому колі Калініна зіграє проти співвітчизниці Лесі Цуренко.
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