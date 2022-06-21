Калініна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA. Ястремська обійшла Костюк
Калініна вперше в кар'єрі буде сіяною на турнірі Великого шолома. І відразу на Wimbledon
Також свій номер в посіві парних змагань отримала і Людмила Кіченок
16:11
Ангеліна Калініна / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) отримала номер посіву на Wimbledon-2022. Про це повідомляє офіційний сайт британського мейджора.
Калініна виступатиме під 29-м номером. Ангеліна вперше в кар'єрі буде сіяна на турнірі Великого шолома.
У парному розряді українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко отримали 4-й номер посіву. Надія Кіченок і румунка Ралука Олару будуть 15 сіяними.
Основний раунд Wimbledon-2022 пройде з 27 червня по 10 липня.
Напередодні Калініна виграла на старті турніру в Істборне (Великобританія).