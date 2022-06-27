Цуренко впевнено виграла перший матч на Wimbledon

Українка переграла британку Баррейдж

Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко (WTA, 101) виграла стартовий матч Wimbledon у Джоді Баррейдж (WTA, 141) 6:2, 6:3.



За годину з чвертю українка реалізувала 4 брейк-поінти з шести і 4 рази помилилася при подачі. Британка виконала 1 ейс та припустилася чотирьох «подвійних». Це була перша зустріч тенісисток. Відзначимо, що гра переривалася через дощ.

Також сьогодні на трав’яному Шоломі зіграють Ангеліна Калініна та Марта Костюк.