Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:50
Пекло. Художній фільм
18:10
Світовий бокс. Тижневик

Цуренко впевнено виграла перший матч на Wimbledon

Українка переграла британку Баррейдж
Теніс Grand Slam
16:18
Цуренко впевнено виграла перший матч на Wimbledon
Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко (WTA, 101) виграла стартовий матч Wimbledon у Джоді Баррейдж (WTA, 141) 6:2, 6:3.

За годину з чвертю українка реалізувала 4 брейк-поінти з шести і 4 рази помилилася при подачі. Британка виконала 1 ейс та припустилася чотирьох «подвійних». Це була перша зустріч тенісисток. Відзначимо, що гра переривалася через дощ.

Також сьогодні на трав’яному Шоломі зіграють Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Леся Цуренко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко
Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко
Теніс WTA
13:55
Українки дізналися суперниць на старті Wimbledon
Українки дізналися суперниць на старті Wimbledon
Теніс Grand Slam
24 червня 12:50
Відомо, що травмувала Цуренко в Істборні
Відомо, що травмувала Цуренко в Істборні
Теніс WTA
23 червня 20:57
Цуренко знялася з чвертьфінального матчу проти Хаддад Майї на турнірі в Істборні
Цуренко знялася з чвертьфінального матчу проти Хаддад Майї на турнірі в Істборні
Теніс WTA
23 червня 19:42
Цуренко сподівається, що на Wimbledon дозволять грати з елементами в підтримку України
Інтерв'ю Цуренко сподівається, що на Wimbledon дозволять грати з елементами в підтримку України
Теніс Grand Slam
23 червня 16:04
Цуренко пройшла в чвертьфінал турніру в Істборні
Цуренко пройшла в чвертьфінал турніру в Істборні
Теніс WTA
22 червня 18:59
1

Новини: Теніс

Долгополов: «Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар? »
Долгополов: «Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар? »
17:54
Калініна вийшла в друге коло Wimbledon, де зіграє з Цуренко
Калініна вийшла в друге коло Wimbledon, де зіграє з Цуренко
Grand Slam
16:45
Цуренко впевнено виграла перший матч на Wimbledon
Цуренко впевнено виграла перший матч на Wimbledon
Grand Slam
16:18
Кравченко не віддав супернику жодного гейму в фіналі кваліфікації Challenger
Кравченко не віддав супернику жодного гейму в фіналі кваліфікації Challenger
ATP
14:57
Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко
Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко
WTA
13:55
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Grand Slam
12:01
Костюк: «Коли в Англії говориш, що ти з України, тобі кажуть: «Ми проти росії, підтримуємо вас»
Костюк: «Коли в Англії говориш, що ти з України, тобі кажуть: «Ми проти росії, підтримуємо вас»
Grand Slam
09:52
Віримо в силу подачі. Десята ракетка світу жертвуватиме 100 євро українцям за кожен ейс на Wimbledon
Віримо в силу подачі. Десята ракетка світу жертвуватиме 100 євро українцям за кожен ейс на Wimbledon
Grand Slam
09:20
Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»
Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»
Grand Slam
26 червня 21:40
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
15:36
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Бокс Професійний бокс
22 червня 07:58
Всі новини