Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко
Цуренко впевнено виграла перший матч на Wimbledon
Українка переграла британку Баррейдж
16:18
Фото: j48tennis.net
Леся Цуренко (WTA, 101) виграла стартовий матч Wimbledon у Джоді Баррейдж (WTA, 141) 6:2, 6:3.
За годину з чвертю українка реалізувала 4 брейк-поінти з шести і 4 рази помилилася при подачі. Британка виконала 1 ейс та припустилася чотирьох «подвійних». Це була перша зустріч тенісисток. Відзначимо, що гра переривалася через дощ.
Також сьогодні на трав’яному Шоломі зіграють Ангеліна Калініна та Марта Костюк.
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