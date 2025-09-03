Олег Гончар

В Туреччині пройде серія Кубка Девіса між командами Домініканської Республіки та України в рамках Другої світової групи. Про матч висловився капітан домініканців Джонні Беррідо, повідомляє El Nuevo Diario.

«Ми задоволені вибором Туреччини, адже мої гравці звикли до грунту та спеки. Це буде вихідний із хорошим тенісом, важливий для нас, адже перемога виведе нас у Світову групу I». Джонні Беррідо

Капітан висловив повагу до української команди, визнавши її силу, але підкреслив готовність своїх гравців до максимальної боротьби. Беррідо також закликав домініканську діаспору в Анталії підтримати команду.

Склад збірної Домінікани: Роберто Сід (перша ракетка), Пітер Бертран (друга ракетка), Еммануель Муньос і Алехандро Гандіні.

У лютому Домінікана здобула путівку до цього етапу, перемігши Болівію з рахунком 3:1.

Нагадаємо, збірна України оголосила склад на матч Кубка Девіса проти Домініканської Республіки.