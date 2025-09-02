Збірна України оголосила склад на матч Кубка Девіса проти Домініканської Республіки
Матчева зустріч відбудеться 12–13 вересня в Анталії
близько 2 годин тому
Визначився склад чоловічої збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Домініканської Республіки у Другій Світовій групі. Повідомляє ФТУ.
До команди увійшли Олександр Овчаренко, В’ячеслав Бєлінський, Владислав Орлов та Олексій Крутих.
Матчева зустріч відбудеться 12–13 вересня в Анталії (Туреччина) на ґрунтових кортах.
Перемога дозволить українській збірній вийти до плейоф Першої Світової групи.
