Олег Гончар

Іспанський тенісист Карлос Алькарас, який є другим номером світового рейтингу ATP, поділився планами на сезон 2025 року.

У коментарі для ATP він зазначив, що прагне зберегти високий рівень гри та вдосконалити свої навички.

«Я задоволений тим, що роблю, і хочу підтримувати цей рівень. Є аспекти гри, які я планую покращити, щоб бути ефективнішим у матчах. Але головне — залишатися щасливим, насолоджуватися грою на корті та поза ним на топових турнірах». Карлос Алькарас

Ключовою метою 22-річного іспанця на другу половину сезону є повернення звання першої ракетки світу до кінця 2025 року. Наразі у іспанця не багато шансів на це.

Нагадаємо, Алькарас перервав свою 20-матчеву переможну серію на Wimbledon.