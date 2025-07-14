Володимир Кириченко

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP №2) програв у фіналі Wimbledon-2025 першій ракетці світу Янніку Сіннеру (ATP №1) з Італії.

Іспанець перервав свою 20-матчеву переможну серію на Wimbledon. Також цією поразкою завершилась його рекордна серія з 24 перемог поспіль на всіх турнірах.

Це був третій поспіль фінал Wimbledon для 22-річного тенісисиста. Алькарас вигравав цей турнір у попередні два роки.

Для Сіннера це перша перемога на британському мейджорі.

Стало відомо, яку суму отримав Сіннер за перемогу на Wimbledon-2025.

Сіннер нарешті знайшов ключ до Алькараса – і зробив це в найважливіший момент