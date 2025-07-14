Алькарас перервав свою 20-матчеву переможну серію на Wimbledon
Іспанець вигравав цей турнір у попередні 2 роки
17 хвилин тому
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP №2) програв у фіналі Wimbledon-2025 першій ракетці світу Янніку Сіннеру (ATP №1) з Італії.
Іспанець перервав свою 20-матчеву переможну серію на Wimbledon. Також цією поразкою завершилась його рекордна серія з 24 перемог поспіль на всіх турнірах.
Це був третій поспіль фінал Wimbledon для 22-річного тенісисиста. Алькарас вигравав цей турнір у попередні два роки.
Для Сіннера це перша перемога на британському мейджорі.
Стало відомо, яку суму отримав Сіннер за перемогу на Wimbledon-2025.
Сіннер нарешті знайшов ключ до Алькараса – і зробив це в найважливіший момент
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