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Хаддад Майя обіграла Ріске і вперше в кар'єрі виграла титул WTA

Бразилійка стала чемпіонкою турніру в Ноттінгемі
Теніс WTA
22:23
Хаддад Майя обіграла Ріске і вперше в кар'єрі виграла титул WTA
Беатріс Хаддад Майя / Фото - Getty Images
48-я ракетка світу, бразилійка Беатріс Хаддад Майя, з рахунком 6:4, 1:6, 6:3 переграла американку Елісон Ріске у фіналі турніру в Ноттінгемі (Нідерланди).

Матч тривав 2 години 18 хвилин. За цей час Беатріс оформила два ейса і три брейка, шість разів помилившись при подачі. У свою чергу, 40-й номер рейтингу WTA Елісон виконала шість подач навиліт, реалізувала три брейк-пойнта і допустила три подвійні помилки. 

Відзначимо, що це була перша очна зустріч тенісисток.

За перемогу в фіналі турніру Rothesay Open Хаддад Майя отримає 280 очок і $ 33,200 призових. Бразилійка завоювала перший титул WTA в кар'єрі.

Напередодні італієць Маттео Берреттіні став чемпіоном турніру в Штутгарті.
Володимир Кириченко
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