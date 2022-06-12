Хаддад Майя обіграла Ріске і вперше в кар'єрі виграла титул WTA

Бразилійка стала чемпіонкою турніру в Ноттінгемі

Беатріс Хаддад Майя / Фото - Getty Images

48-я ракетка світу, бразилійка, з рахунком 6:4, 1:6, 6:3 переграла американкуу фіналі турніру в Ноттінгемі (Нідерланди).Матч тривав 2 години 18 хвилин. За цей час Беатріс оформила два ейса і три брейка, шість разів помилившись при подачі. У свою чергу, 40-й номер рейтингу WTA Елісон виконала шість подач навиліт, реалізувала три брейк-пойнта і допустила три подвійні помилки.Відзначимо, що це була перша очна зустріч тенісисток.За перемогу в фіналі турніру Rothesay Open Хаддад Майя отримає 280 очок і $ 33,200 призових. Бразилійка завоювала перший титул WTA в кар'єрі.Напередодні італієць