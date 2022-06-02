Олександр Долгополов: «Коли повертався в Київ, ситуація була напружена – не знав, чим все закінчиться, чи виживу»

Українець розповів, що не застосовував навички, які відпрацьовував за кордоном

Фото: pravda.com.ua

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що поки йому не потрібно було використовувати навички володіння зброєю, які після початку вторгнення він опановував в Туреччині:



Наразі не потрібно було (застосовувати навички володіння зброєю), не перебував у боях. Але, як я казав, коли я їхав, я не мав уяви, чим все закінчиться. Буду в боях, не буду, виживу, не виживу. Була дуже напружена ситуація, і якось їхати у таку обстановку без досвіду зі зброєю – я до цього один раз у життя тримав зброю і вистрілив декілька раз у молоко. Тому для персонального заспокоєння я хотів декілька днів (потренуватися), зрозуміти, що це таке. Я був радий, бо я міг влучити у ціль з якихось 25 м, потім більше. Тому я знав, що якщо доведеться, то може і не професійно, та якось зможу захищати себе. І поїхав додому.

Також Олександр розповів, чим займається після повернення до Києва.