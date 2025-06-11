Кіченок і Лінетт з перемоги дебютували у парі на турнірі в Нідерландах
Українсько-польській дует здобув перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Українка Людмила Кіченок у дуеті з польською тенісисткою Магдою Лінетт успішно стартувала на турнірі WTA 250 в Хертогенбосі (Нідерланди). Для партнерок це був дебютний матч у парному розряді в рамках професійного Туру.
Libema Open - WTA 250. Хертогенбос (Нідерланди). Перше коло
Надія Кіченок/Магда Лінетт (Україна/Польща) – Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай) 7:6(3), 4:6, 10-2
Наступних суперниць українсько-польської пари визначить матч між дуетами Ніколь Мелікар-Мартінес / Людмила Самсонова та Анджеліка Морателлі / Сабріна Сантамарія.
Соболєва не змогла подолати перший раунд турніру у Валенсії.
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