Кіченок і Меліхар вийшли до чвертьфіналу парного турніру в Бад-Гомбурзі
Українсько-американський дует здобув перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Надія Кіченок вдало стартувала на трав’яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У парі з американкою Ніколь Меліхар вона впевнено подолала перше коло змагань.
У матчі першого раунду Кіченок та Меліхар за 1 годину і 46 хвилин здолали третю сіяні пару — Ейжа Мухаммад (США) / Демі Схюрс (Нідерланди) — з рахунком 4:6, 7:5, 10-6.
Під час поєдинку українсько-американський дует зробив чотири брейки, але й чотири рази поступився геймами на власній подачі.
У чвертьфіналі турніру Кіченок та Меліхар зустрінуться з парою Го Ханьюй / олександра панова.
Ястремська продовжує вдалі виступи на траві – перемогла на старті турніру в Істборні.
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