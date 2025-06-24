Денис Сєдашов

Українська тенісистка Надія Кіченок вдало стартувала на трав’яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У парі з американкою Ніколь Меліхар вона впевнено подолала перше коло змагань.

У матчі першого раунду Кіченок та Меліхар за 1 годину і 46 хвилин здолали третю сіяні пару — Ейжа Мухаммад (США) / Демі Схюрс (Нідерланди) — з рахунком 4:6, 7:5, 10-6.

Під час поєдинку українсько-американський дует зробив чотири брейки, але й чотири рази поступився геймами на власній подачі.

У чвертьфіналі турніру Кіченок та Меліхар зустрінуться з парою Го Ханьюй / олександра панова.

Ястремська продовжує вдалі виступи на траві – перемогла на старті турніру в Істборні.