Ястремська продовжує вдалі виступи на траві – перемогла на старті турніру в Істборні
Даяна вийшла у друге коло змагань WTA250
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська (WTA, 42) у першому колі турніру серії WTA250 у британському Істборні переграла п’яту сіяну Магду Лінетт (WTA, 27) 6:4, 4:2(зняття).
За годину з чвертю на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 3 брейк-поінти з шести. Полька зробила 1 брейк та 5 «подвійних». У другому сеті за рахунку 2:3 Магда взяла медичний тайм-аут, а після наступного гейму вирішила завершити боротьбу. Це була сьому зустріч тенісисток – Даяна перемогла вшосте.
Наступною суперницею Ястремської стане Франческа Джонс.
Нагадаємо, що напередодні Віталій Сачко програв у відборі трав’яного Шолому.
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