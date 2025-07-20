Олег Гончар

На турнірі WTA 250 у Гамбурзі українсько-японський дует Надії Кіченок та Макото Ніномії виграв в фіналі парного розряду.

У фіналі тандем здолав угорку Анну Бондар і нідерландку Аранчу Рус на тайбрейку з рахунком 6:4, 3:6, 11:9.

Цікаво, що Кіченок і Ніномія вперше виступали у парі й досягли перемоги в турнірі.

Загалом матч тривав 97 хвилин, за які українка та японка подали один ейс, допустили сім подвійних помилок та реалізували три з десяти брейків.

У суперниць два ейси, три подвійні помилки та чотири із 12 реалізованих брейків.

Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська не вийшла в фінал турніру в Гамбурзі в одиночному розряді.

Інша українка Анастасія Соболєва залишилась без фіналу турніру в Чехії.