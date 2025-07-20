Кіченок і Ніномія виграли парний фінал WTA 250 у Гамбурзі
Українка та японка здобули титул у першому спільному турнірі, перегравши дует Бондар – Рус
близько 5 годин тому
На турнірі WTA 250 у Гамбурзі українсько-японський дует Надії Кіченок та Макото Ніномії виграв в фіналі парного розряду.
У фіналі тандем здолав угорку Анну Бондар і нідерландку Аранчу Рус на тайбрейку з рахунком 6:4, 3:6, 11:9.
Цікаво, що Кіченок і Ніномія вперше виступали у парі й досягли перемоги в турнірі.
Загалом матч тривав 97 хвилин, за які українка та японка подали один ейс, допустили сім подвійних помилок та реалізували три з десяти брейків.
У суперниць два ейси, три подвійні помилки та чотири із 12 реалізованих брейків.
Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська не вийшла в фінал турніру в Гамбурзі в одиночному розряді.
Інша українка Анастасія Соболєва залишилась без фіналу турніру в Чехії.
Поділитись