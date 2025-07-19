Ястремська не вийшла у фінал турніру в Гамбурзі
Українка програла у двох сетах француженці Лоїс Буассон
близько 14 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 39) завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Гамбурзі (Німеччина), зупинившись на стадії півфіналу.
У боротьбі за вихід до фіналу Ястремська поступилася у двох сетах француженці Лоїс Буассон (WTA 63) — 1:6, 6:7 (5:7).
Цей матч став для українки третім півфіналом у сезоні-2025.
У фіналі змагань Буассон зустрінеться з Анною Бондар з Угорщини.
Ястремська – про вихід до півфіналу турніру у Німеччині: «Це була чудова битва».
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