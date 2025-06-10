Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно розпочала виступи в парному розряді на трав’яному турнірі WTA 500 у Лондоні (Велика Британія).



У першому колі Кіченок у парі з новозеландкою Ерін Рутліфф здолали британську пару Джоді Баррейдж / Сонай Картал.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився перемогою в двох сетах. У першій партії Кіченок і Рутліфф поступався 2:4, але зумів переломити хід гри, вигравши сет на тай-брейку, де відіграли два сетболи.

WTA 500 Лондон. Пари. Трава. 1/8 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) – Джоді Баррейдж (Велика Британія) / Сонай Картал (Велика Британія) – 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)

У наступному раунді Кіченок і Рутліфф зіграють проти британок Кеті Бултер та Емми Радукану.

Олійникова проходить у друге коло турніру в Італії.