Українська тенісистка Олександра Олійникова (202 WTA) пробилася до другого кола турніру WTA 125 в Італії. У напруженому вирішальному сеті вона поступалася на тай-брейку 2:4, але зуміла виграти п’ять із наступних шести розіграшів, здобувши перемогу.

Цей тріумф став першим для Олійникової над суперницею з топ-150 світового рейтингу. Крім того, це її перша перемога на турнірах WTA 125 із грудня, коли вона також дійшла до другого кола у Флоріанополісі.

Перше коло. Італія

Олександра Олійникова (Україна) — Клое Паке (Франція, 3) 3:6, 6:3, 7:6(5)

У наступному раунді українка зустрінеться з чешкою Домінікою Шалковою.