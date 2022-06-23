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Кіченок та Остапенко вийшли в півфінал турніру в Істборні

Українці та латвійці знадобилося три сети для перемоги
Теніс WTA
22:40
Кіченок та Остапенко вийшли в півфінал турніру в Істборні
Олена Остапенко та Людмила Кіченок / Фото: j48tennis

У чвертьфіналі турніру WTA 500 в Істборні (Великобританія) в парному розряді дует українки Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко обіграв британок Гаррієт Дарт і Хізер Уотсон з рахунком 4:6, 6:1, 10:3.

Матч тривав 79 хвилин, протягом яких Кіченок і Остапенко зробили п'ять ейсів і допустили 3 подвійні помилки.

У півфіналі українка та латвійка зіграють з китаянками Іфань Сюй і Чжаосюань Ян.

Нагадаємо, раніше Кіченок і Остапенко стали чемпіонками турніру WTA 250 в Бірмінгемі.

Карен Агабекян
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Теги

Істборн (WTA) Олена Остапенко Людмила Кіченок

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