Людмила Кіченок в парі з Остапенко вийшли в фінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Кіченок та Остапенко вийшли в півфінал турніру в Істборні
Українці та латвійці знадобилося три сети для перемоги
Олена Остапенко та Людмила Кіченок / Фото: j48tennis
У чвертьфіналі турніру WTA 500 в Істборні (Великобританія) в парному розряді дует українки Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко обіграв британок Гаррієт Дарт і Хізер Уотсон з рахунком 4:6, 6:1, 10:3.
Матч тривав 79 хвилин, протягом яких Кіченок і Остапенко зробили п'ять ейсів і допустили 3 подвійні помилки.
У півфіналі українка та латвійка зіграють з китаянками Іфань Сюй і Чжаосюань Ян.
Нагадаємо, раніше Кіченок і Остапенко стали чемпіонками турніру WTA 250 в Бірмінгемі.
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