Кіченок та Остапенко вийшли в півфінал турніру в Істборні

Українці та латвійці знадобилося три сети для перемоги

Олена Остапенко та Людмила Кіченок / Фото: j48tennis

У чвертьфіналі турніру WTA 500 в Істборні (Великобританія) в парному розряді дует українки Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко обіграв британок Гаррієт Дарт і Хізер Уотсон з рахунком 4:6, 6:1, 10:3.



Матч тривав 79 хвилин, протягом яких Кіченок і Остапенко зробили п'ять ейсів і допустили 3 подвійні помилки.

У півфіналі українка та латвійка зіграють з китаянками Іфань Сюй і Чжаосюань Ян.

Нагадаємо, раніше Кіченок і Остапенко стали чемпіонками турніру WTA 250 в Бірмінгемі.