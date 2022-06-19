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Українка Кіченок виграла турнір в Бірмінгемі

Суперниці її дуету не вийшли на фінал
Теніс WTA
19:12
Українка Кіченок виграла турнір в Бірмінгемі

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з Оленою Остапенко виграла турнір WTA 250 в Бірмінгемі.

Їхні суперниці Елізе Мертенс і Чжан Шуай не вийшли на корт через травму китаянки, котру вона отримала в одиночному фіналі, з якого також знялася.

Таким чином, Кіченок і Остапенко виграли перший спільний титул на рівні WTA. Щоправда, в цьому сезоні вони грали у фіналі турніру WTA 500 у Дубаї.

Для українки це шостий парний трофей в кар’єрі. Наступного тижня вона з Остапенко виступить на турнірі WTA 500 в Істборні.

Нагадаємо, менеджер збірної України висловилася про зняття очок з Wimbledon через відсторонення росіян і білорусів.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Людмила Кіченок Олена Остапенко Бірмінгем (WTA)

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